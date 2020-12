CR7 finalista per due premi del Globe Soccer: "Onorato e orgoglioso". Cerimonia il 27/12

Cristiano Ronaldo, tramite i propri social, ha voluto condividere la propria gioia per la presenza fra i tre finalisti di due premi del Globe Soccer. Nello specifico il portoghese della Juventus concorre per il premio di “Giocatore dell’anno” e per quello di “Giocatore del secolo 2001-2020”. Queste le sue parole: “Onorato e orgoglioso di essere fra i finalisti per il Globe Soccer Player of the Year e per il Player of the Century. E’ sempre un piacere e una grande gioia ricevere pubblici riconoscimenti da parte dei tifosi da ogni parte del mondo”.

La cerimonia di premiazione, ricordiamo, si terrà il 27 dicembre a Dubai.

I'm honored and proud to be among the finalists for the Globe Soccer Player of the Year and Player of the Century awards. It's always a pleasure and absolute joy to receive such public recognition from football fans all around the world.😀👏🏽 pic.twitter.com/YkWlnlswhh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 14, 2020