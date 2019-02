© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo è già in doppia doppia. Un termine cestistico che ci viene incontro per raccontare una volta di più il superbo impatto avuto da CR7 sulla Juventus e in generale sul calcio italiano. Dopo 31 partite giocate con la maglia bianconera sulle spalle infatti l'ex Real Madrid è arrivato a quota 20 gol, conditi (per così dire) da addirittura 10 assist. Numeri straordinari, per chi fino a pochi mesi fa aveva visto il calcio italiano solo alla tv, che testimoniano la forza e l'incisività di un giocatore che non è solo un realizzatore con pochi eguali, ma pure un uomo squadra in grado di coinvolgere a pieno i compagni. Come dimostra senza tanti giri di parole il passaggio invitante sfornato per Emre Can all'85esimo della sfida contro il Sassuolo.

Certo, in pochi avevano dubbi sul suo rendimento e in fondo la Juventus ha speso 100 milioni (senza contare l'ingaggio) proprio per questo. Ma la conferma del campo, e soprattutto dei numeri, esalta ancora di più la forza dirompente del 5 volte Pallone d'Oro che in pochi mesi ha messo lo zampino in ben 30 gol bianconeri.