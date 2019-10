CR7 guadagna più da Instagram che dalla Juve: la classifica dei calciatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo gioca per Instagram, più che per la Juventus. È solo una battuta, ma a guardare i ricavi del fenomeno portoghese neanche troppo. Secondo uno studio ordinato da Buzz Bingo (la principale catena di sale da bingo in UK), CR7 guadagna infatti circa 42 milioni di euro dalle sue sponsorizzazioni sul popolare social network. Che sono 49 in totale, ognuna delle quali gli frutta circa 900mila euro a post. In totale, è una cifra che supera lo stipendio percepito dal fuoriclasse bianconero per le sue prestazioni con la Juve, pari a circa 31 milioni di euro all'anno.

Cristiano Ronaldo è il primo, il calciatore che guadagna di più al mondo per le sue attività di sponsorizzazione sul social network. A seguirlo, l'eterno rivale Lionel Messi, con cifre molto più basse: 36 sponsorizzazioni, per un totale di 20 milioni di euro. Completa il podio un ex calciatore come David Beckham con 30 sponsorizzazioni che gli fruttano quasi 10 milioni all'anno (peraltro, l'inglese è anche il quarto in assoluto, dopo Kendall Jenner terza). Più attardati Neymar (10 post, 8 milioni) e Zlatan Ibrahimovic (20 sponsorizzazioni, poco meno di 5 milioni annui).