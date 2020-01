CR7 guida la Juve, Cuadrado è sempre più terzino: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Cagliari 4-0 (49' Ronaldo, 67' Ronaldo, 81' Higuain, 82' Ronaldo)

Szczesny 6 - Primo tempo vissuto da spettatore non pagante, col Cagliari che non si fa mai vedere dalle sue parti. Nella ripresa ha qualche grattacapo in più pur senza particolari straordinari.

Cuadrado 7 - Spinge tantissimo sulla destra, soprattutto durante la prima frazione di gioco. Anche nella ripresa mantiene alto lo standard di rendimento in entrambe le fasi di gioco, dando vita ad un duello ad alta velocità con Pellegrini.

Bonucci 6 - Giornata tutto sommato tranquilla per il capitano bianconero. Non ha particolari problemi a guidare la difesa e controllare gli attaccanti cagliaritani.

Demiral 6,5 - Si fa vedere e sentire in entrambe le fasi di gioco. Sarri in questo momento lo preferisce a De Ligt e il turco lo ripaga con una prestazione solida, attenta e con pochissime sbavature.

Alex Sandro 6 - Si vede poco in fase offensiva, ma non commette errori in fase difensiva. Attento e ben posizionato, fa valere la fisicità in un paio di circostanze complicate nel primo tempo.

Rabiot 6 - Sarri continua a dargli fiducia ed il francese mostra (piccoli) segnali di crescita nell'arco della gara. Buona fisicità e coinvolgimento nel gioco corale, manca ancora un po' di ritmo ed intensità. Ma la prova è comunque positiva.

Pjanic 6,5 - Solito perno del gioco bianconero, a tratti si ha la sensazione che si diverta con tocchi corti e nello stretto, quasi sempre di prima. Sarri avrà sicuramente apprezzato...

Matuidi 6 - Si vede meno del solito, ma al solito il suo lavoro oscuro è di fondamentale importanza per l'equilibrio della squadra. A risultato acquisito Sarri gli concede qualche minuto di riposo (dall'83esimo Emre Can sv).

Ramsey 5,5 - Nel primo tempo sembra avere difficoltà nel trovare la giusta posizione, anche se le prime conclusioni del match sono sue. (dall'80esimo Douglas Costa 6,5 - Gioca 10 minuti. Tanto basta per far alzare in piedi lo Stadium in occasione di un paio di accelerazioni da centometrista e per servire l'assist a CR7 per il poker bianconero).

Dybala 6,5 - Frizzante e pimpante, anche se meno preciso rispetto al solito (come dimostra il tiro altissimo del primo tempo). Nella ripresa sale di qualità e conquista il rigore che regala alla Juve il 2-0 (dal 70esimo Higuain 7 - Entra e segna. Ha voglia e una condizione che sembra ottima dopo le vacanze di Natale. Bravo nel tenere palla ed eludere la marcatura di Klavan in occasione del gol del 3-0).

Ronaldo 8,5 - Era una delle poche squadre italiane a cui non aveva ancora segnato, si rifà con gli interessi realizzando una tripletta. Sta bene fisicamente e si vede, dopo un primo tempo senza grandi occasioni si scatena nella ripresa e riporta i suoi al comando in solitario (in attesa dell'Inter). Per efficacia sotto porta sembra tornato quello di Madrid.