Di male in peggio. Cristiano Ronaldo non ha preso per nulla bene la decisione di Maurizio Sarri di sostituirlo al 55esimo di Juventus-Milan, gara vinta 1-0 dai bianconeri grazie alla rete realizzata al 77esimo da Paulo Dybala, calciatore entrato proprio al posto dell'attaccante portoghese.

CR7 non solo non s'è accomodato in panchina dopo il cambio, filando dritto negli spogliatoi. Ma è andato via dallo Stadium tre minuti prima della fine del match.

