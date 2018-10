CR7, Correio de Manha replica a Real: "Confermiamo quanto pubblicato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il direttore esecutivo del Correio de Manha Calos Rodrigues, quotidiano che ha accusato il Real Madrid di aver fatto pressione su Cristiano Ronaldo circa l'accordo extragiudiziale con Kathryn Mayorga, ha replicato alla smentita odierna delle Merengues: "La notizia è stata debitamente verificata dalla redazione e confermiamo, ovviamente, riga per riga quanto pubblicato. Personalmente, siamo anche molto sorpresi da questa reazione del Real Madrid, ma risponderemo in tutte le sedi in cui siamo stati citati. Assicuriamo inoltre che continueremo a indagare su questo caso, indipendentemente dai tentativi di pressione provenienti da qualunque Paese".