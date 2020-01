CR7 illegale. A segno contro tutte le formazioni di Serie A tranne la Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo alcuni Cristiano Ronaldo non è più il fenomeno di un tempo. Lui però non lo sa e continua a segnare. La prestazione monstre ieri contro il Cagliari ne è la riprova. Gli isolani, infatti, sono la 18^ squadra italiana a cui il portoghese ha segnato in Serie A da quando è arrivato nel Belpaese nell'estate 2018. Le uniche due che mancano fra quelle già affrontate sono il Chievo (oggi in Serie B) e la Roma prossimo avversario dei bianconeri all'Olimpico.