Risultato finale: Juventus-Roma 1-0 (35' Mandzukic)

"Se riposa a Bergamo? Al 50%". Così Max Allegri ha parlato di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria contro la Roma, aprendo a un turno di riposo per il portoghese in occasione della sfida del 26 dicembre. Il tecnico della Juventus aveva annunciato in conferenza che l'ex Pallone d'oro avrebbe osservato una gara dalla panchina in una delle tre occasioni che chiudevano l'anno, allora la partita contro la Dea può essere quella giusta dopo aver superato l'ostacolo romanista. I numeri di CR7 restano quelli di un top player, anche senza gol e assist contro i giallorossi nel turno pre-natalizio: 17 presenze (sempre in campo), con 11 gol e cinque assist, sarebbero stati sei se non fosse stata annullata la rete di Douglas Costa al 92' contro i giallorossi. Intanto CR7 si gode il primo Natale in salsa bianconera, con lui in campo - e i numeri lo testimoniano - Allegri parte sempre dall'1-0. Quando non accade, poi, ci pensa Mandzukic a regalare l'intera posta in palio alla formazione di Max Allegri.