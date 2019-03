© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il re è seduto sul trono con tutta la sua corte intorno. Questo il titolo con cui La Gazzetta dello Sport descrive i numeri di Cristiano Ronaldo in Europa. Difficile, infatti, trovare una classifica di Coppa in cui Cristiano non sia il numero uno. È il miglior marcatore di sempre nella storia della competizione (124 gol, 18 più del secondo Leo Messi) e il primo ad aver toccato quota 100 centri con la stessa maglia, quella del Real (105 in totale); ha il record di reti in una singola stagione (17 nel 2013-14) e anche quello delle triplette (8 come Messi, escludendo però i casi in cui un giocatore è andato oltre i tre in una sola gara); è il migliore di testa (22 centri, almeno 11 in più di ogni altro giocatore) e anche negli assist (38). Insomma, è difficile trovare qualcun altro che riesca a essere decisivo quanto lui nelle partite che contano.