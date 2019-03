© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus attende la decisione della Commissione disciplinare dell'Uefa in merito al caso legato a Cristiano Ronaldo, protagonista del gestaccio al termine della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid a Torino. Le indiscrezioni da Nyon - riportate da Sportmediaset.it - confermano le indicazioni degli ultimi giorni: per il portoghese arriverà una multa, come nel caso di Diego Pablo Simeone all'andata, e niente squalifica. CR7 sarà quindi a disposizione per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax.