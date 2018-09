CR7, il primo tutor: "Presto vedremo quello che ha sempre saputo fare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista della Gazzetta dello Sport a Leonel Pontes, primo tecnico incaricato di seguire il giovanissimo CR7, nel 1997, al suo arrivo allo Sporting Lisbona: "Quando lo incontrai la prima volta aveva 12 anni, nell’isola di Madeira, nel marzo del 1997 in un torneo di calcio alla Camara de Lobos, mi venne presentato dal suo padrino. Mi dicevano che c’era un giocatore di grande qualità e con caratteristiche uniche", ha detto Pontes che prosegue. "Era piccolo, ma aveva stoffa. Bastava osservarlo un attimo per vedere che aveva delle ottime qualità con la palla. Per sicurezza ho chiesto informazioni ad alcuni amici allenatori: nessuno aveva visto un giovane con simili potenzialità".

Zero gol in tre partite, Cristiano Ronaldo deve ancora pienamente adattarsi a un nuovo campionato. Questo in merito il pensiero di Pontes: "Segnare è da sempre la sua specialità, ma in Serie A le squadre difendono sempre molto bene e ci sono meno spazi. Presto vedremo quello che ha sempre saputo fare... Lui deve restare felice e mantenere viva la passione".