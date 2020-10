CR7 in campo se stasera il test sarà negativo? Pirlo: "Non facile ma spero di poterlo valutare"

Se il test stasera sarà negativo Cristiano Ronaldo come potrà giocare dopo 15 giorni di inattività? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Barcellona ha risposto così: "Prima di tutto aspettiamo l'esito del tampone, poi se sarà negativo vedremo il da farsi. Per ora è ancora tutto in alto mare. Certo, non è facile dopo 15 giorni di inattività giocare tutta la partita, ma speriamo di poterlo valutare".

