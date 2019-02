© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo non è riuscito a trascinare la Juventus al Wanda Metropolitano. Il fuoriclasse portoghese ha giocato la sua sesta partita in Champions con la maglia bianconera, ma resta fermo a una sola rete realizzata, quella contro il Manchester United nella partita persa in casa nel girone. Nelle precedenti sette edizioni, l'ex Real Madrid era sempre riuscito ad andare in doppia cifra: 10, 12, 17, 10, 16, 12 e 15 gol, dal 2011-12 al 2017-18.