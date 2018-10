Kasper Schmeichel, portiere del Leicester, ha scritto una lunga lettera di addio al presidente Vichai Srivaddhanaprabha, morto sabato a seguito dello schianto del suo elicottero fuori dal "King Power Stadium": "Caro presidente. Non posso credere ciò che sta succedendo. Sono totalmente...

TOP NEWS ore 13 - Real, Conte incontra il Chelsea. Juve, Can si opera

Digiuno dal 19 settembre: Simeone paga la crisi ma non molla

Inter, Spalletti: "Steven Zhang presidente? Per Suning parla la storia"

Le pagelle di Calabresi: incertezza fatale. Domenica no

Milan, Gattuso non ha mai pensato di dare le dimissioni

Cagliari, Castro: "Possiamo migliorare. Ora con la Juve per giocarcela"

Sassuolo, Marlon: "Orgoglioso per il gol ma triste per la mancata vittoria"

Le pagelle di Palacio: subito decisivo. Inzaghi non può farne a meno

Le pagelle di Pavoletti: altro gol di testa. Imprescindibile in attacco

CR7: "In cuor mio so di essere uno dei migliori giocatori della storia"

Juve, Emre Can sotto i ferri per un nodulo tiroideo: intervento riuscito

Le pagelle di Castro: dispiacere da ex. Altra super prova

Milan, via le ombre dal futuro. Ma Gattuso non ha pensato a dimettersi

Conte-Real Madrid, il rischio è fare come Benitez. E Milan saltato per FFP

CR7: "Juve perché mi voleva davvero. In Cina mi offrivano 5 volte di più"

Napoli, Albiol: "Roma bestia nera: è la squadra che rompe più il c..."

Serie A, live dai campi - Can operato. CR7 e Cagliari subito in campo

Ecco un estratto dell'intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a France Football . Sul Pallone d'Oro: "L'ho già detto tante volte, vincere un sesto Pallone d'Oro non è un'ossessione. So già nel mio cuore di essere uno dei migliori giocatori della storia. Certo, mi piacerebbe vincerlo il Pallone d'Oro. Sarebbe una bugia dire il contrario. E sì, penso di meritarlo".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy