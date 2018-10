CR7: "Juve perché mi voleva davvero. In Cina mi offrivano 5 volte di più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da France Football Cristiano Ronaldo racconta la scelta di andare alla Juventus: "Fosse stato per una questione di denaro sarei andato in Cina, dove mi offrivano cinque volte tanto. Non sono venuto alla Juventus per soldi, guadagnavo lo stesso a Madrid se non di più. La differenza è che la Juve mi voleva veramente. Me l'hanno detto. Me l'hanno dimostrato".