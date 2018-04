CR7, l'alieno. A segno in Champions da 10 partite di fila

© foto di www.imagephotoagency.it

"E' un giocatore diverso". Lo definisce in modo quasi banale Zinedine Zidane, dopo la partita, d'altronde lui può. Cristiano Ronaldo, l'alieno, è l'unico giocatore nella storia del calcio ad aver segnato in dieci partite di fila. Nove in questa stagione, (tutte: gironi, ottavi e andata del quarto compresa) e una presa in prestito dall'anno scorso. Si giocava a Cardiff e si assegnava la Champions, per la prima volta il Real aveva l'occasione di bissare il successo dell'anno passato: 1-0 e 3-1 le reti di CR7, un alieno, che per disgrazia stasera è atterrato all'Allianz Stadium.