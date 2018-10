CR7 l'insostituibile: Allegri e il turnover, non per il portoghese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sempre in campo. Ogni partita. Cristiano Ronaldo, trentatre anni e non sentirli, non ha saltato un singolo minuto nella Serie A 2018/2019 con la maglia della Juventus. E pure in Champions League è rimasto fuori solo per squalifica e mai per scelta tecnica. Nella scorsa competizione europea, con la maglia del Real Madrid, un ruolino di marcia altrettanto pazzesco, sempre in campo e mai sostituito. Dice Carlo Ancelotti che il suo Napoli "ha una rosa equilibrata e per questo faccio turnover. Sarebbe diverso se avessi un Ronaldo e una riserva dal valore tecnico inferiore". Conferma Massimiliano Allegri. "Cristiano a riposo? Facciamo un passo alla volta, non posso sapere cosa accadrà tra un mese. Abbiamo due partite di campionato e poi dobbiamo assicurarci il passaggio del turno contro lo United". Insostituibile. Indispensabile. Ha cambiato la Juventus e pure la Vecchia Signora ha cambiato lui. Più al servizio della squadra, dopo averlo visto, a inizio avventura, più 'protagonista' in attesa del pallone. Umile e pronto a sudare per i compagni, lui che ha cinque Palloni d'Oro in bacheca. E ogni singolo minuto in campo con la maglia della Juventus.