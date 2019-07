CR7: "La scorsa la mia stagione migliore. Champions? Ci proveremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri Cristiano Ronaldo è tornato a Madrid per ritirare il premio Marca Leyenda ed è stato scelto per questo riconoscimento visto che è stato l'unico calciatore nella storia ad aver vinto la Premier League, la Liga e la Serie A. CR7 ha affermato di essere dispiaciuto di aver lasciato Madrid, una città che gli ha dato tanto anche dal punto di vista umano.

La miglior stagione - Ronaldo ha parlato del suo primo anno alla Juve: "Non è stato facile arrivare in un campionato diverso, la Serie A, con nuovi compagni a 33 anni. Per questo penso di aver vissuto la mia miglior stagione: con la Juventus ho vinto scudetto e Supercoppa, poi con il Portogallo ho conquistato la Nations League. Tre trofei in un solo anno".

La Champions - Non poteva mancare anche la domanda sulla Champions League, alla quale Ronaldo ha risposto: "Ci proveremo. Sappiamo come sempre che è una competizione difficile, la Juventus c’è ma anche altre squadre sono attrezzate per vincere: il Real Madrid, il Barcellona e il Manchester City. Solo una può riuscirci però e io mi auguro che sia la Juventus".