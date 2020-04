CR7 lascia Funchal e affitta una villa da sogno: 4mila € a settimana e allenamenti allo stadio

Cristiano Ronaldo, un mese dopo aver fatto ritorno nella sua Madeira, ha deciso di lasciare la sua casa di Funchal in cui stava condividendo l’isolamento con la madre, le sorelle e i nipoti per spostarsi in una villa di lusso a Caniçal, paesino di pescatori affacciato sull’oceano.

Lo racconta il Correio da Manha che spiega come il portoghese abbia affittato la villa di lusso per avere maggiore spazio e maggiore privacy: per 4mila euro a settimana, CR7 ha così a disposizione una casa con 5 camere da letto, una sala giochi per i 4 bambini, una palestra, una piscina e tutti i confort del caso. Una fonte rimasta anonima citata dal quotidiano lusitano spiega così la scelta: “Cristiano sentiva di aver bisogno di spazio, si sentiva soffocare all’interno di quattro mura e dove si è trasferito ha un grande giardino. E più privacy, ovviamente”. La stessa fonte racconta di come CR7 stia mantenendo ritmi elevati di allenamento e in più di un’occasione si sarebbe addirittura spostato allo stadio di Madeira, casa del Clube Desportivo Nacional, per allenarsi su un campo. Lo stadio è stato appositamente aperto per lui dal presidente della società.