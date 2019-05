Cristiano Ronaldo anche sui social ha festeggiato lo Scudetto conquistato con la Juventus. Ieri sera, dopo la festa andata in scena all'Allianz Stadium, CR7 ha postato questo messaggio su 'twitter': "Sono veramente felice di aver vinto il mio secondo trofeo con la Juventus e la mia prima Serie A. Fino alla fine".

Il primo trofeo di Cristiano Ronaldo con la casacca bianconera è stato conquistato a gennaio, col successo in Supercoppa Italiana in finale contro il Milan.

Very happy to win the second trophie for @juventusfc and my first Serie A championship!🏆 #finoallafine pic.twitter.com/CPWToe8JiJ

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 19 maggio 2019