CR7 nel Ballon d'Or Dream Team: "Un orgoglio essere insieme a tutti questi campioni"

Cristiano Ronaldo, inserito da France Football nella squadra migliore di tutti i tempi, ha affidato ai social un messaggio per festeggiare questo traguardo: "Sono molto onorato di far parte della France Football's all time 11. Che spettacolare Dream Team. Tutti meritano il mio rispetto e la mia ammirazione e sono ovviamente orgoglioso di figurare tra giocatori straordinari. Grazie!".

I’m very honoured to be part of France Football’s All Time 11. What an amazing Dream Team... They all deserve my respect and admiration and I’m obviously proud to be amongst such extraordinary players. Thank you! pic.twitter.com/VHpuSdw89P

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 14, 2020