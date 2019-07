CR7: "Neymar? Si parla anche della Juve, ma per me resta al PSG"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i tanti temi toccati nell'intervista rilasciata a Marca, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha parlato anche del futuro di Neymar: "Non saprei. Neymar è un gran giocatore e mi trovo molto bene con lui. Si parla di tante squadre per il suo futuro: Barcellona, Real Madrid, Juventus... Io però credo che alla fine resterà al Paris Saint-Germain. Se non sarà così, che cerchi la sua felicità ovunque sia e esprima il calcio che ha nel suo DNA, sperando che non torni a infortunarsi come nell'ultimo periodo".