CR7 non s'è allenato nemmeno oggi, Ct Portogallo: "Domani gioca? Ancora non lo so..."

Cristiano Ronaldo giocherà contro la Croazia? Il fenomeno portoghese e della Juventus in questo giorni non si sta allenando a causa di una ferita al piede che CR7 sta curando con gli antibiotici. Intervenuto in conferenza stampa il CT portoghese Fernando Santos parla della possibilità di vedere in campo Ronaldo nella sfida di domani con la Croazia: "Non lo so ancora se domani potrà giocare, vedremo. Vediamo se reagisce all'antibiotico, vedremo cosa succederà. Il gruppo è molto sereno. Non importa se Cristiano giocherà o meno, ovviamente ci piacerebbe vederlo in campo ma non è un problema".