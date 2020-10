CR7 positivo al Covid-19, c'è solo uno spiraglio per vederlo in campo il 28/10 contro Messi

La sosta per le Nazionali diventa uno stop prolungato anche per Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Covid 19. Nel primo pomeriggio di ieri l'annuncio della federazione portoghese: "CR7 è asintomatico, sta bene e si trova in quarantena".

Salta il Barcellona? - L'asso portoghese salterà le trasferte di Crotone e Kiev e la sfida in casa contro il Verona, a rischio anche la super sfida di Champions League con il Barcellona dello storico rivale Lionel Messi. Come si legge sul Corriere della Sera, secondo il paragrafo 7.7 del "Protocollo di ritorno al gioco" della Uefa, prima di essere a disposizione per una partita di Champions, Ronaldo dovrà essere negativizzato da una settimana: la grande sfida del 28 ottobre allo Stadium contro il Barcellona di Messi sembra quindi compromessa, a meno che CR7 non risulti negativo già entro la prima settimana di isolamento.