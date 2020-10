CR7 positivo al Covid-19, dal giornale di Winnipeg a Fiji e Uganda: fa il giro del mondo

Cristiano Ronaldo come fenomeno globale e planetario. "E' positivo al Covid-19". A darne notizia è anche, in apertura delle pagine sportive insieme allo sport nazionale, ovvero il rugby, il Fiji Sun. Non solo: NTV Uganda apre con la positività di CR7, Gulf Times in Qatar, News 19 che è la televisione di riferimento in Alabama. Il Daily Post Nigeria, sempre in Africa, Ecuagol in Ecuador, El Pitazo in Venezuela, City News Winnipeg, portale locale della provincia canadese di Manitoba.

Cristiano Ronaldo has tested positive for coronavirus, the Portuguese Football Federation announced on Tuesday.https://t.co/XcVUd7j1Gh pic.twitter.com/RDRNbIyRNL — Fiji Sun (@sun_fiji) October 13, 2020

Portugal and Juventus forward Cristiano Ronaldo has tested positive for COVID-19 #NTVNews Read More >> https://t.co/LEuGZbU3qx pic.twitter.com/XqrpGsU5Ti — NTV UGANDA (@ntvuganda) October 13, 2020

Instagram's most-followed celeb, Cristiano Ronaldo, tests positive for COVID-19 https://t.co/DWMQHqk9hh — News 19 (@whnt) October 13, 2020

Cristiano Ronaldo: Piers Morgan, Frank, Lineker, others react as Portugal captain test positive to COVID-19 https://t.co/raj0jBQAK3 pic.twitter.com/eltAVjFzJr — Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) October 13, 2020

SE AISLARÁ || (FOTO) Cristiano Ronaldo dio positivo por COVID-19 https://t.co/9AhyC542Xs pic.twitter.com/YXmx99VAgo — Ecuagol (@ECUAGOL) October 13, 2020

El internacional portugués Cristiano Ronaldo dio positivo en una prueba de COVID-19 y abandonará la concentración de la selección de #Portugal, con la que iba a enfrentarse a la de Suecia este miércoles #14Oct https://t.co/UFMLcLSbDy — El Pitazo (@ElPitazoTV) October 13, 2020