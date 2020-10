CR7 positivo al Covid-19. Di Caro (Gazzetta): "La Serie A fa lo slalom fra i contagi"

Il vicedirettore della Gazzetta dello Sport Andrea di Caro ha commentato sul sito della rosea la notizia della positività di Cristiano Ronaldo al Coronavirus: "Alla fine è toccato anche a Cristiano Ronaldo. Anche il supercampione juventiuno è positivo al coronavirus, asintomatico è già in isolamento e non giocherà contro la Svezia. Non c'era bisogno di aspettare la positività del campione più importante e celebrato della Serie A per capire che la situazione nel nostro campionato si sta facendo sempre più complicata, dopo il caso del Genoa, le polemiche per la mancata partita Juventus-Napoli e la positività dei tanti giocatori anche in vista del derby di Milano di sabato.

Oramai quotidianamente si tira quasi una moneta sperando di non trovare un numero maggiore di positivi. C'è un protocollo, si monitora la situazione quotidianamente, ci sono delle regole e ci sono pure delle esigenze, ovvero quelle di andare avanti. Vale per il calcio così come per tutte le grandi aziende del paese. Questo per permettere ai club di avere gli introiti dei diritti tv ed evitare di mandare all'aria il sistema dal punto di vista economico. Detto questo è indubbio che questo campionato sia molto condizionato dal Covid. Non può dirsi falsato, perché falsato fa pensare a gare truccate o cose del genere. Però non si può pensare che questo virus sia equiparabile ad un infortunio, i club devono solo sperare che prima delle gare decisive non ci siano focolai e magari neanche necessità di viaggiare con le Nazionali col rischio di tornare col Covid e quindi pregiudicare l'andamento sportivo. E' un campionato particolare, ma che così rischia di perdere i suoi reali valori. Sono privilegiate le squadre che hanno le rose più lunghe e più ricche, ma anche queste ne risentiranno. Si vive alla giornata. Più che un campionato di calcio sta diventando una gara di slalom fra una positività e l'altra che forse richiederà un ulteriore tavolo di confronto, sperando che il virus non aumenti la sua potenza e non convinca a prendere decisioni più drastiche".