CR7 positivo al Covid-19, il virologo portoghese Simas: "Rafforzare i protocolli del calcio"

Nell'edizione on line del quotidiano portoghese O Jogo, è intervenuto Pedro Simas, virologo dell'Istituto di medicina molecolare dell'Università di Lisbona, che ha spiegato il perché Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19 dopo le già note positività di José Fonte e Anthony Lopes: "È impossibile avere una bolla ermetica, le persone sono sempre in contatto con gli altri. Siamo in una fase di pandemia, di diffusione del virus, e la probabilità di contagio esiste. Non conosco la realtà e le misure in Nazionale, ma con un primo caso era un segnale che poteva nascere di più. Il virus è lo stesso in tutto il mondo, con diffusione difficile da controllare. [...] Il virus impiega alcuni giorni per essere rilevato nei test, dipende anche dalla carica virale. All'inizio può essere invisibile, quindi dovresti aspettare e fare più test. Ci saranno casi frequenti e prevedibili, se ci fossero già nel gruppo uno o due. La popolazione deve essere consapevole che si tratta di un problema reale, e che deve essere impedito il passaggio a gruppi a rischio, che vanno tutelati. Nel calcio vanno rafforzati i protocolli. Ci sono settori, come il calcio, con protocolli diversi, che testano ogni due giorni ... Ma è pandemia, è difficile evitare il contagio nella stessa".