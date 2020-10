CR7 positivo al Covid-19, la notizia anche nell'apertura di Bloomberg e NBC

Cristiano Ronaldo è positivo al Covid-19. Asintomatico, la positività è emersa al sesto tampone in sette giorni effettuato in Nazionale. Sono arrivate reazioni e titoli su tutti i giornali: CR7 è un fenomeno planetario e la notizia della positività è anche sulle aperture dell'importante portale economico Bloomberg e della NBC.

JUST IN: Cristiano Ronaldo tests positive for the coronavirus, Portuguese Football Federation announces. https://t.co/HlRAIImJvJ

The Portuguese star player Cristiano Ronaldo has been dismissed from national squad work after testing positive for Covid-19 https://t.co/9kSZhKYS4c

— Bloomberg (@business) October 13, 2020