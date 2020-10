CR7 positivo al Covid-19. La sorella Katia non ci sta: "La più grande frode mai vista"

Duro attacco di Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, attraverso Instagram. Il giorno dopo la positività riscontrata al fuoriclasse portoghese, ecco un nuovo messaggio: "Se Cristiano Ronaldo deve svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è davvero un inviato di Dio. Grazie! Credo che oggi in migliaia arriveranno a credere tanto in questa pandemia, nelle prove e nelle misure prese come me... la più grande frode che abbia mai visto da quando sono nata". E ancora: "Una frase che ho letto oggi e che ho applaudito alzandomi in piedi: 'Basta con questo mondo di burattini'. Qualcuno che apra gli occhi, per favore".