CR7 positivo al Covid-19. Lo Spartak ci scherza su: "Ora mezzo Wolverhampton è in quarantena"

vedi letture

Curioso post pubblicato da parte dell'account in inglese dello Spartak Mosca, che a seguito della notizia della positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19 ha commentato: "Bene, allora il Wolverhampton è rimasto senza metà della squadra prima della partita del weekend" alludendo alla folta colonia portoghese nei Wolves, che secondo il protocollo britannico dovrebbero rimanere in isolamento prima di far ritorno nel Regno Unito, per essere stati a contatto con un positivo. Per la cronaca i giocatori del Wolverhampton convocati da Fernando Santos sono ben 5: Rui Patricio, Nelson Semedo, Joao Moutinho, Ruben Neves e Daniel Podence. Il tweet ironico ha riscosso successo, con oltre 60mila like e più di 8mila retweet al momento in cui riportiamo la notizia. Numeri che hanno impressionato lo stesso Spartak che in un post successivo ha commentato: "Il più apprezzato tweet della storia del calcio russo... e pensare che i Wolves non giocheranno nemmeno nel weekend, bensì il lunedì".

...well that’ll be half of Wolves’ Starting XI out for the weekend https://t.co/DFPqQh5lbk — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 13, 2020