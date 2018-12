CR7 può sorridere nonostante la sconfitta: 11° podio negli ultimi 12 anni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo, come annunciato, non è riuscito a confermarsi dopo la vittoria del Pallone d'Oro dello scorso anno (e del 2016). Ma per l'asso della Juventus c'è comunque un secondo posto, davanti a Messi e ai campioni del Mondo Griezmann e Mbappé, che rende merito alla straordinaria scorsa stagione. E guardando i numeri della competizione, salta subito all'occhio come CR7 sia oramai al top da oltre un decennio. Perché quello annunciato questa sera è l'undicesimo podio del portoghese negli ultimi 12 anni di Pallone d'Oro, fra cui sono da sottolineare le 5 vittorie (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Poi 6 secondi posti e la macchia della sesta posizione nel 2010, anno della tripletta blaugrana (Messi, Iniesta, Xavi) e del quarto posto di Sneijder.

Ronaldo non sarà ovviamente contento del piazzamento, uno come lui punta solo e soltanto alla vittoria. Ma guardando questi numeri potrà comunque trovare un piccolo motivo per sorridere.