CR7: "Qui fino a fine del contratto? L'età è solo un numero"

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo per tutti i quattro anni della carriera e del contratto alla Juventus? Non risponde direttamente, nel corso della conferenza stampa di oggi, ma parla del suo fisico. Del suo orgoglio. Indirettamente conferma di esser pronto a spostare avanti l'orologio biologico del calciatore. "L'età per me è un numero. Non è detto che a 34, 35, 36, sei alla fine della carriera. Nel modo in cui gioco, in cui mi sento bene, posso fare la differenza".