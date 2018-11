CR7 re di Champions. Da solo ha vinto più di City, Milan, Inter e... Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cento vittorie in Champions League, 121 gol nella massima competizione europea. Analizzando i clamorosi numeri di Cristiano Ronaldo, La Gazzetta dello Sport sottolinea come siano in tutto solo quattro le squadre del calcio mondiale che hanno fatto meglio: Real (155), Barcellona (141), Bayern (132) e United (117). In pratica, CR7 in Champions League ha vinto più di Atletico, Chelsea, City, Milan, Inter e... Juventus. È il numero uno anche tra i calciatori: dopo i suoi 100 successi ci sono i 99 di Iker Casillas, che con il Porto continua a lottare per tutto il continente, e i 91 di Xavi. Leo Messi, l’avversario di una vita, è lontano, fermo a quota 75, con 25 gol e 33 presenze in meno.