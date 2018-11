CR7 sblocca la gara contro la SPAL: la photogallery dell'1-0 bianconero

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo ha sbloccato la sfida tra Juventus e SPAL con uno splendido tocco di controbalzo su cross al centro di Pjanic: il lusitano, al nono gol in 13 partite di Serie A, ha risolto con il tocco vincente la mischia in area di rigore conseguente al calcio piazzato del bosniaco. Grazie al nostro inviato a bordo campo, siamo in grado di offrirvi le migliori immagini del gol firmato dall'asso portoghese, eccole di seguito: