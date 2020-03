CR7: "Se hai mai sognato di giocare per milioni di persone, questa è la tua occasione"

vedi letture

"Se hai mai sognato di giocare per milioni di persone in giro per il mondo, adesso è la tua occasione. Gioca in casa, gioca per il mondo". Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha mandato l'ennesimo appello ai suoi fan attraverso il proprio profilo Instagram. Un invito a fare ognuno la sua piccola parte per apportare, restando a casa, un preziosissimo contributo nella lotta contro il Coronavirus. Questo il post dell'asso portoghese: