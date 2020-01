© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle ore 15 la Juventus affronterà il Cagliari all'Allianz Stadium e fra i motivi di interesse della sfida ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo. Il portoghese, spiega la Gazzetta dello Sport, andrà alla ricerca del gol per abbattere l'ultimo tabù, visto che il Cagliari è l'unica squadra di Serie A contro cui CR7 ha giocato senza far gol. L'ex Real non ha segnato neanche contro Brescia e Lecce, ma in entrambe le occasioni non era stato schierato da Sarri e potrà probabilmente rifarsi al ritorno. In attesa delle due neopromosse, però, CR7 potrà portarsi avanti questo pomeriggio contro la squadra di Maran.