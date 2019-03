CR7 sfida l'Atletico: per La Razon in caso di ko sarebbe fallimento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Razon, quotidiano spagnolo, racconta del 'tutto o niente' di Cristiano Ronaldo. Un giocatore che, a detta del media iberico, potrebbe essere considerato il principale indiziato per il fallimento della Juventus in Champions League. Perché è arrivato a Torino per trovare la felicità e non solo per conquistare lo Scudetto, una routine per i bianconeri. E' sbarcato alla Juve per la Champions, per vincerla: la Juve ha speso 261 milioni, spiega La Razon, per conquistarla e uscire oggi sarebbe un fallimento. Per lei e per CR7.