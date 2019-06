CR7 sfoggia la Nations League: "Quest'anno ho fatto il Triplete"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo e il suo speciale Triplete. Il capitano della Nazionale portoghese, dopo la vittoria della Nations League, ha postato su Instagram una foto con la coppa e col premio come miglior goleador del torneo: "Buongiorno mondo, dopo aver conquistato la Supercoppa italiana e lo Scudetto, non poteva esserci modo migliore per finire la stagione vincendo la UEFA Nations League. 2 + 1 = Triplete".