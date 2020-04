CR7 si allena nello stadio di Madeira e in Portogallo scoppia la bufera: "Nessun privilegio"

È polemica in Portogallo. L'allenamento del campione della Juventus nello stadio di Madeira ha fatto rumore e scalpore, suscitando reazioni negative anche tra i suoi connazionali. "Ronaldo non ha alcun permesso speciale per allenarsi", ha precisato nella consueta conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus Pedro Ramos, assessore alla Sanità della regione di Madeira. "Cristiano ha diritto ad allenarsi finché rispetta le regole come tutti gli altri cittadini: non c'è alcun privilegio per lui", il suo attacco diretto a CR7.