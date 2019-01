CR7 si inceppa, ci pensano gli altri: la Juve scopre tre nuovi goleador

© foto di www.imagephotoagency.it

Se Cristiano Ronaldo si inceppa, ci pensano gli altri. Non i soliti, però: nel 3-0 della Juventus al Chievo, spiccano le firma dei gol. Nuove, mai viste in questa stagione: a regalare i tre punti ad Allegri ci pensano, nell'ordine, Douglas Costa, Emre Can e Daniele Rugani. Marcatori nuovi, per la Juve, che porta così a 14 i giocatori capaci di andare in gol in questo campionato. Soltanto la Roma, con 16 giocatori diversi, ha fatto meglio sinora. Un messaggio chiaro, a prescindere dal valore dell'avversario: la forza della Juve sta nella quantità, oltre che nella qualità. Nella capacità del proprio allenatore, troppo spesso criticato, di alternare e mettere sotto i riflettori ogni giocatore. Il brasiliano non si era mai ritrovato dopo la gomitata a Di Francesco: non basterà un gol al Chievo, ma aiuta. Stesso discorso per Emre Can: veniva e viene da un problema medico, non un acciacco qualsiasi. Deve sgomitare nella folta concorrenza del centrocampo della Vecchia Signora e a un certo punto si è visto passargli davanti anche il giovane Bentancur. Rugani, infine, si è visto sempre dietro a tutti gli altri. Ha giocato meno di Benatia, senza mettere in mostra il mal di pancia del marocchino. C'è gioia anche per lui, nella Juve dei primi gol di questa sera.