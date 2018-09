CR7 si sblocca! Juve in vantaggio, primo gol in Serie A di Ronaldo

© foto di www.imagephotoagency.it

È arrivata la rete più attesa del campionato italiano: il primo gol di Cristiano Ronaldo in Serie A. Juventus in vantaggio sul Sassuolo: 1-0, a segno il portoghese che finalmente si sblocca. Aiutato dalla fortuna: calcio d'angolo per la Juve, la palla arriva sul secondo palo e Ferrari in modo incomprensibile cerca un retropassaggio con la testa. La sfera colpisce il legno alla destra di Consigli e rimbalza praticamente sul piede di CR7. A cui non resta che insaccare in tap-in ed esultare per la prima rete in Serie A.