CR7 stupefacente: in Francia sequestrati 500g di hashish col suo volto

Cristiano Ronaldo ha, ormai, conquistato il mondo. Non solo come sportivo, ma anche come vero e proprio marchio. Curioso che, come riporta Marca, l'immagine di CR7 sia stata utilizzata anche per qualcosa di più stupefacente delle sue doti tecniche. La gendarmeria francese del comune di Bouches-du-Rhone, nella prefettura di Marsiglia, avrebbe infatti comunicato alla stampa di aver sequestrato mercoledì scorso 500 grammi di resina di cannabis, più conosciuta come hashish, marchiata proprio con una foto del campione portoghese con la maglia della Juventus. Una sorta di garanzia di qualità, destinata però a inguaiare il trentunenne francese finito a processo per detenzione e spaccio di droga.