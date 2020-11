CR7 subito decisivo, il tweet del portoghese: "Felice di essere tornato e della doppietta"

Torna Cristiano Ronaldo e la Juventus torna a vincere. Il fuoriclasse portoghese, a segno con una doppietta nel 4-1 rifilato dai bianconeri allo Spezia, festeggia il suo rientro anche sui social: "Felice di essere tornato - scrive CR7 su Twitter - e di aver aiutato la squadra con due gol. Ben fatto a tutti. E sempre fino alla fine".

Happy to be back and help the team with two goals!🙏🏽

Well done team 👏🏽

Always Fino Alla Fine 💪🏽 pic.twitter.com/oSH19L6Dne

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 1, 2020