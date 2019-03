CR7 torna in Nazionale. Altri 3 italiani nei convocati del Portogallo

© foto di Imago/Image Sport

Il ct del Portogallo Fernando Santos ha diramato l'elenco dei convocati per le sfide del 22 e del 25 marzo contro Ucraina e Serbia. E la notizia è legata dal ritorno in gruppo di Cristiano Ronaldo, assente dalla Nazionale dal termine del Mondiale in Russia. Fra gli italiani presenti anche Joao Cancelo, Mario Rui e Joao Mario, mentre non c'è l'interista Cedric Soares. Completa le sorprese Joao Felix, talentino del Benfica seguito anche dalla Juve. Questo l'elenco completo:

Portieri: Beto, José Sa, Rui Patricio

Difensori: Joao Cancelo, Semedo, Fonte, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Mario Rui

Centrocampisti: Danilo Pereira, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Joao Mario, Joao Moutinho, Pizzi

Attaccanti: Bernardo Silva, Joao Felix, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, Andre Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Dyego Sousa