CR7 verso Parigi? Già i primi contatti con Mendes, sarebbe l'uomo immagine per Qatar 2022

Il PSG fa sul serio per Cristiano Ronaldo: sebbene l'intenzione della Juventus sia quella di rispettare un contratto che scadrà nel 2022, il peso di uno stipendio elevatissimo (31 milioni) e un'eventuale partenza anticipata garantirebbe ancora un introito più che buono per il club bianconero. Il PSG in Cristiano vede non solo un uomo immagine per la proprietà qatariota in vista del Mondiale di casa, ma anche l'uomo giusto per riprovare l'assalto alla Champions sfumata per un soffio lo scorso agosto. Ma anche la giusta figura in grado di non scontentare del tutto i tifosi in caso di addio del gioiello Mbappè, con cui sono in corso trattative per il rinnovo, verso Madrid.

LE PAROLE DI LEONARDO - Le dichiarazioni di Leonardo, spiega Sportmediaset, sono state solo un primo passo di una strategia destinata a svilupparsi nei prossimi mesi. I primi contatti già ci sono stati, con il procuratore Mendes e indirettamente con lo stesso giocatore, ma tanto dipenderà anche dai risultati sul campo che la Juventus conseguirà in questa stagione.