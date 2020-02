© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ho sempre voluto diventare un calciatore professionista. L'idea di pescare a Madeira a 35 anni non mi è mai passata per la testa, ma nemmeno pensavo di vincere tutti questi trofei". A dirlo, nel giorno del suo 35esimo compleanno, è stato Cristiano Ronaldo. Durante i festeggiamenti il campione portoghese ai microfoni di 'Canal 11' ha parlato della sua vita privata (clicca qui) e non solo: "Il mio obiettivo è vincere la sesta Champions League e questo alla Juventus è possibile. Sappiamo che è difficile, dipende da molti fattori, ma è possibile perché abbiamo una buona squadra. Dobbiamo fare un passo alla volta".