CR7 vola, Juve twitta: "È un uccello? È un aeroplano? No, è Cristiano"

L'incredibile volo a 2,56 metri che ha permesso a Cristiano Ronaldo di segnare il 2-1 alla Sampdoria è diventato subito virale su tutti i social. Anche grazie all'apporto della Juventus. Via Twitter, il club bianconero scherza infatti: "È un uccello? È un aeroplano? No, è Cristiano".

Is it a bird? Is it a plane? No... it is @CRISTIANO! 🔥#SampJuve pic.twitter.com/Fb0iSaMp1o

— JuventusFC (@juventusfc) December 18, 2019