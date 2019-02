Crack Birsa, Thereau si stira. Il mercato (e la sorte) non aiuta il Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sessione invernale del mercato ha visto il Cagliari grandissimo protagonista, con sette acquisti che potrebbero rivoluzionare la formazione titolare dei rossoblù, ma fino ad ora non ha portato benissimo alla formazione di Rolando Maran. Anche oggi, con Birsa e Deiola titolari, Pellegrini e Théréau mosse in corsa, i rossoblù hanno dimostrato di primeggiare in una particolare classifica in cui davvero nessuno vorrebbe neanche essere presente: quella della sfortuna. Dopo i malanni che hanno tormentato Pavoletti nel girone d'andata e il gravissimo infortunio di Castro, oggi i sardi hanno perso, e non per qualche giorno purtroppo, dopo appena 13 minuti lo sloveno Valter Birsa, pupillo del tecnico, che ha fortissimamente caldeggiato il suo acquisto.

Non solo: venti minuti dopo il suo ingresso, anche Cyril Théréau è stato costretto ad abbandonare il ring, quasi senza aver toccato palla peraltro. Problema muscolare e ultimo quarto d'ora di gara in dieci per i rossoblù che col terzo neoacquisto (in realtà un rientro dal proficuo prestito al Parma) sono andati ad un passo dal meritato 1-1: colpo di testa a tempo scaduto che è finito sulla traversa, in modo beffardo. La sorte si prende gioco degli isolani dunque, che continuano ad avere tanti problemi a segnare e in generale a costruire occasioni pericolose. Il ko rimediato stasera dai due nuovi acquisti non è certo una buona notizia a tal proposito e costringerà Despodov, Oliva e Cacciatore agli scongiuri del caso.

