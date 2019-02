Cragno: "Quando il Cagliari fa il Cagliari, non deve temere nessuno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, parla ai microfoni de L'Unione Sarda della sua stagione e dell'esperienza in Sardegna: "Non ho mai pensato fosse tappa di passaggio, ma un punto di arrivo e partenza, ancora oggi la vivo come fondamentale. Il legame con la gente e la città è fortissimo, una bellissima sorpresa. Non mi son mai visto lontano da qui, ho sempre percepito la fiducia del club e di Giulini, ovviamente ringrazio Lanciano e Benevento, dove ho vissuto momenti fantastici. La parata su Quagliarella? Bello, ma la parata dei sogni è il volo con la mano di richiamo sotto l’incrocio".

Futuro - "Mercato? Prima vengono salvezza e miglioramenti, personali e di squadra. Dobbiamo temere noi stessi, quando il Cagliari fa il Cagliari, con l’atteggiamento giusto, non dobbiamo temere nessuno. Se penso al miglior Cagliari penso a quello dei primi 40′ col Parma, tutto cattiveria e aiuto reciproco. Venivamo da un momento difficile, ma in generale nella prima parte di stagione abbiamo fatto bene. Compatti e uniti, solo così possiamo salvarci. Le assenze non devono essere un alibi, dobbiamo avere tutti lo stesso atteggiamento per centrare l’obiettivo.

Azzurro - "La Nazionale non dipende da me, io penso solo a fare il massimo e migliorare. Se arrivasse l’Azzurro non potrei che essere felice. Penso che il portiere sia il ruolo più bello e difficile, è un compito di grande responsabilità".