Cragno vs. Sirigu, pari senza subire reti. Conferme positive per Mancini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre Perin è tra color che son sospesi, bloccato nel limbo della panchina della Juventus in attesa di superare Szczesny nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, Alessio Cragno e Salvatore Sirigu continuano, a suon di buone prestazioni, a insidiare Gigio Donnarumma nell'ambito ruolo di portiere titolare della Nazionale Italiana. Roberto Mancini si è accorto soprattutto degli evidenti progressi mostrati dall'estremo difensore del Cagliari, chiamandolo nelle ultime tre occasioni pur senza concedergli mai la gioia di esordire in maglia azzurra.

Soddisfazione, invece, che ha provato il più esperto Sirigu, un beniamino dalle parti di Cagliari seppur non abbia mai vestito la casacca rossoblù. I sardi lo scartarono in un provino, ma lui è riuscito lo stesso a imporsi in Italia e all'estero, crescendo col passare delle stagioni e diventando, a 31 anni, uno dei numeri 1 più affidabili del campionato italiano. Stasera i due rivali in Nazionale si sono sfidati a suon di parate: Cragno è stato più impegnato, Sirigu ha dato grande sicurezza. Entrambi hanno confermato di attraversare un ottimo momento di forma e di meritare i riflettori. Per la gioia del Mancio.